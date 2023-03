Tchad : des frigos et tables offertes aux femmes vendeuses de poissons de Dembé et Chagoua

Accompagnée de Madame le maire de la ville de N’Djamena, Bartchiret Fatime-Zara Douga, la Ministre a souligné que cette initiative vise à encourager les femmes à mieux conserver leurs poissons et à les vendre sur des tables en respectant les conditions d’hygiène minimum.



Auparavant, les femmes vendaient leurs poissons à même le sol sans aucune précaution d'hygiène, ce qui engendrait des problèmes de santé publique. Ainsi, le gouvernement à travers le ministère du Genre a offert ces matériels pour permettre aux femmes de mieux conserver les poissons et les vendre sur des tables en respectant les conditions d’hygiène.



Lors de la remise des frigo congélateurs et tables, Amina Priscille Longoh a rappelé aux différentes associations de femmes vendeuses de poissons de prendre soin des équipements offerts. Selon elle, ce geste n’est ni le premier ni le dernier, car elle promet de mener des actions de grandes envergures dans les jours à venir pour valoriser les femmes vendeuses de poissons et rendre plus sain les lieux de vente avec les matériels nécessaires.



La délégation de la ministre et de la maire de la ville de N’Djamena a également sensibilisé les femmes à éviter de vendre les poissons au bord des routes. En effet, les écailles de poissons jonchant les routes créent des problèmes d'hygiène publique. Les femmes ont réitéré leur engagement à mettre de l’hygiène dans les lieux de vente et ont demandé aux autorités de leur fournir des bacs à ordure et de renforcer l'électricité pour conserver les poissons.



Les femmes vendeuses de poissons sont confrontées à de nombreux défis, notamment celui de la consommation des poissons en période de chaleur. Elles sont souvent contraintes de jeter des poissons non vendus ou de les sécher pour les transformer en cendres plus tard.