Tchad : des gendarmes évitent le pire dans un conflit foncier à Miandoum

Créée en 2017, l'école catholique associée (ECA) de Miandoum est en voie d'officialisation, d'où la nécessité de l'implanter dans un terrain approprié. En 1989, le défunt chef de canton de Miandoum, Djasro Miangougou Daniel, a délimité des terrains à toutes les églises et les autres administrations, y compris l'église catholique qui a pour son compte six hectares.



Selon les responsables de l'ECA, c'est en 2012 que l'actuel chef de canton de Miandoum, Djasro Ngarambe Pierre, a attribué quatre des six hectares à des particuliers. C'est alors que les occupants dudit terrain ont sorti des armes blanches pour empêcher les travaux de construction des hangars par l'administration de l'ECA.



Les gendarmes sont intervenus dans ce foyer de tension pour éviter le pire, tout en suspendant les travaux dans l'attente de conduite à tenir. Du côté de l'ECA, l'on s'appuie sur le procès verbal de réunion des chefs de quartier datant du 15 février 2020 et accordant le terrain en présence du maire de la ville de Miandoum et du secrétaire du chef de canton.



Pour le chef de canton Djasro Ngarambe Pierre, le terrain a été accordé à l'église qui a refusé de faire les formalités exigées par son défunt père à hauteur de 21.000 FCFA. Selon lui, les membres de la famille ont fait leur part et ledit terrain leur est réaccordé.



La délimitation a été faite sur procès verbal. En guise de réparation du préjudice, le chef de canton a proposé un autre terrain de deux hectares à l'ECA. Le dossier est en cours.



Pour sa part, le maire de la ville Miandoum, Bantouloum Ngodmian, renseigne que 10 hectares ont été accordés à l'église catholique par le conseil communal afin d'éviter le pire. Il rejette toute autre proposition en dehors des 10 hectares dans le périmètre urbain.



La directrice de l'ECA, Kourou Anne, se lamente sur la question de l'éducation des enfants, gage du développement et de l'envol de Miandoum. Elle estime que le bien d'utilité publique doit primer sur le privé.