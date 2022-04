Tchad : des grandes attentes du Ouaddaï exprimées au pré-forum des droits de l'Homme

Entre autres les participants ont préconisé au gouvernement de “rendre effectif et indépendant le pouvoir judiciaire, de prendre en compte des critères des grades et des compétences dans la nomination des magistrats dans les instances juridictionnelles, de vulgariser les textes et les lois de la République sur l'ensemble du territoire national en les traduisant au besoin en langue locale, de favoriser l'accès équitable aux services sociaux de base en réduisant le coût des soins dans les structures sanitaires, de disposer l'eau potable et de l'électricité à tous et en tous temps, de rendre effective la gratuité de l'école au cycle fondamental à la base et au secondaire, de finaliser la mise sur place du système universitaire LMD, de promouvoir la compétence dans une fonction nominative et élective, enfin, de créer des usines de transformation et de conservation des produits locaux”.



En mettant terme à cet atelier, le directeur du cabinet du gouverneur de la province du Ouaddai, Madjiyambaye Djasré, a indiqué que '”défendre les droits, la liberté et la dignité de l'Homme reste sans cesse un devoir sacré de tout gouvernement responsable”.



Pour lui, la prévalence des droits de l'Homme et de l'État de droit créé un environnement dans lequel le pays peut promouvoir le développement, protéger les individus contre la discrimination et garantir à tous un accès égal à la justice.



Cet atelier provincial qui a vu la participation des délégués venus du Centre et du Nord-Est constitue une opportunité d'échange, de dialogue et de compréhension mutuelle sur l'analyse des défis majeurs en matière des droits de l'Homme, ce d'autant que les différentes recommandations seront présentées lors du dialogue national inclusif.