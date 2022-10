Tchad : "des guérillas urbaines pour déstabiliser les institutions", estime le ministre de la Communication

"En réalité, c'est des épiphénomènes sur des zones très précises et des guérillas urbaines pour essayer réellement de déstabiliser les institutions de la République. Ce qui heureusement n'a pas été le cas, grâce aux forces de défense et de sécurité".

Aziz Mahamat Saleh a relevé que les troubles sont localisés "à trois endroits en province et à un quartier du Sud de N'Djamena" :Le ministre a indiqué que parmi la cinquantaine de victimes figure des forces de sécurité "dont certains ont été lynchés et découpés"."Il y a également un bilan matériel très lourd. Des commerces et une centaine de véhicules ont été incendiés", selon Aziz Mahamat Saleh.