Tchad : des habitations démolies d'une réserve de l'État à N'Djamena

Des caterpillars ont procédé le 7 mai à la destruction d'habitations déguerpies au quartier Ndjari, dans la commune du 8ème arrondissement, non loin du City Market et du canal. Une dizaine de constructions ont été démolies. Certaines habitations étaient toujours occupées.



Sur les lieux, la police nationale et la police municipale ont été mobilisées dès 7 heures du matin pour sécuriser l'opération.



La veille vers 18 heures, des policiers se sont présentés et ont annoncé aux habitants que l'opération de démolition débutera le lendemain dès 5 heures, explique Issakha Issa Moussa.



"Ils sont venu casser nos maisons. J'ai un enfant malade et sa santé commence à s'aggraver. Nous ne sommes pas des tchadiens ? C'est un crime d'être pauvre ? Est-ce qu'on mérite ce traitement dans notre propre pays ?", déplore-t-il.



Un responsable municipal assure que les habitants de la zone ont été invités à quitter les lieux bien avant, en témoigne les grandes croix blanches apposées sur les murs.



Bien que l'opération ait été planifiée, les habitants estiment que les autorités doivent en principe avertir au moins trois jours à l'avance avant de passer à l'action. En attendant, des familles qui n'ont pu se reloger se retrouvent à la rue.