Tchad : des hommes armés attaquent un village pour du bétail au Sila

Six assaillants ont mené l'attaque vers deux heures du matin. Les assaillants ont regroupé le bétail et ont tenté de traverser la frontière avec le Soudan. Les villageois se sont organisés pour défendre leurs biens.



Les affrontements ont duré près d'une heure de temps. Les villageois ont appréhendé l'un des assaillants, blessé à la cheville droite. Il est hospitalisé au district sanitaire du département d'Adde.



La situation sécuritaire est tendue autour du village. Des individus à dos de chevaux et dromadaires se regroupent non loin du village Agougou pour venger leurs proches blessés et capturés.



Le 12 décembre, deux hommes de la même famille ont été tués dans le village Tandalti, à quelques kilomètres d'Agougou.



Les forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités ne se sont pas encore déployées sur les lieux de l'attaque.



La population exhorte les autorités de transition à veiller à la sécurité des personnes et des biens. Elle s'inquiète des braquages et actes de banditisme qui deviennent récurrents.