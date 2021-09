Tchad : des hommes armés dérobent 46 millions Fcfa d’or dans une attaque

Un véhicule transportant dix passagers, en provenance de Faya Largeau, a été attaqué hier, samedi, aux environs de 22 heures à Tiglua, localité située à 100 km de Kouba Olanga dans la province de Borkou, par des hommes armés jusqu'aux dents portant des treillis militaires à bord d'un véhicule militaire de marque Toyota.



Le véhicule de transport de marque Toyota Hartop, immatriculé 07C1646A, appartient à l'agence de transport Sahel Tour. Il a été intercepté dans une course-poursuite, après avoir essuyé des tirs nourris selon des témoignages.



Les assaillants ont réussi à récupérer par la force une quantité importante de 1,641 kg d’or d'un commerçant, estimée à 46 millions de Fcfa, et des téléphones de passagers, selon l’information reçue par Alwihda Info auprès de l’agence.



Les assaillants auraient probablement été informés depuis Faya Largeu du transport de l'or dans le véhicule. Ils ont minutieusement préparé l’attaque



Après l’attaque, les autorités provinciales ont été immédiatement saisies par les victimes mais rien n’a été fait pour appréhender les assaillants. Les paisibles commerçants qui font la navette entre la capitale et le nord du pays sont régulièrement attaqués par des hommes portant l’uniforme militaire et qui les dépouillent de leurs biens sans être inquiétés.



La population vivant dans l’extrême nord accuse des officiers haut gradés de la province d’entretenir les coupeurs de routes présentées comme des militaires affectés dans la zone. En 31 ans, le pouvoir MPS n’a pas réussi à construire une armée nationale dans composition et républicaine dans sa mission.



Après la mort du président Idriss Déby Itno, l’insécurité prend une proportion inquiétante avec la multiplication des cas de braquage, de vols à main armée et de crimes crapuleux généralement imputés à des hommes de sécurité qui sont censés assurés la sécurité de biens et de personnes.