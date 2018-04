Tchad : des humoristes veulent organiser une foire internationale du rire

L’humoriste tchadien international, Mbaipou Dilapao Symphor, alias Kartsym a animé, ce samedi 21 avril 2018, au restaurant Selesao, une conférence de presse pour présenter son projet de lancement de la foire internationale du rire qui devrait se tenir le 3, 4 et 6 mai 2018 à N’Djamena. Pendant 4 jours, des artistes comédiens nationaux et internationaux réunissent autour du rire une population tendue à cause de la crise et des situations psychosociales permettant ainsi aux partenaires, opérateurs économiques, promoteurs et potentiels investisseurs d'échanger et de découvrir des opportunités autour du rire.



Cette Foire Internationale du Rire vise à booster l’entrepreneuriat culturel, à renforcer les relations interpersonnelles, à guérir les cicatrices émotionnelles par le rire, et contribuer à améliorer le climat des affaires et l’investissement social au Tchad. C'est également une plateforme identitaire exploitable et exportable. Ainsi, ce sont les raisons qui les ont conduit à penser à ce projet de la foire de rire après avoir vu et participé à des événements mondiaux de référence ayant les mêmes buts et ayant fait succès.



Cet événement va réunir plus de 2.000 personnes durant 4 jours avec 25 humoristes nationaux et 6 humoristes internationaux.



L’humoriste tchadien international, Mbaipou Dilapao Symphor, alias Kartsym indique que la foire se veut être une plateforme au Tchad qui va permettre de connecter les comédiens tchadiens aux autres plateformes de comédies internationales et aussi créer des opportunités d’entreprenariat culturel et de tourisme. Selon lui, la foire se verra briller par la participation des humoristes internationaux comme Zebal Traoré (Guinée), Moussa Petit Sergent (Burkina : lauréat RFI talent du rire), et les Zinzins de l’art (Côte d’Ivoire).



Par ailleurs, l’humoriste tchadien international, Mbaipou Dilapao Symphor, alias Kartsym souligne que les objectifs de cette foire internationale du rire sont, entre autres, de faciliter les rapprochements entre humoristes tchadiens et humoristes internationaux en vue de leur offrir des opportunités d’échanges, de réseautage et des collaborations futures. Il s'agit surtout d’offrir un moment fort de rencontre et d’échanges culturels grâce à cette foire.



La présentation du projet de cette foire internationale de rire s’inscrit dans le cadre de l’identification des entreprises pouvant sponsoriser financièrement et techniquement cet événement, et de faire un plaidoyer auprès de l’Etat pour accompagner et garantir la sécurité, et la tenue de cet événement.