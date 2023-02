Tchad : des individus incendient un lycée à Kelo, sept salles de classe détruites

Selon les témoignages des voisins, la sentinelle était absente au moment de l'incident et ils n'ont pas pu faire grand-chose pour empêcher les incendieurs d'agir.



Le feu a détruit cinq hangars, dont trois contenant les salles de classe du niveau seconde L avec chacun plus de 100 élèves. Deux autres salles ont également été endommagées par les flammes. Seul quatre tableaux ont pu être sauvés des décombres.



Les responsables de l'établissement scolaire ont lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour leur venir en aide. Ils ont également sollicité l'aide des autorités compétentes pour retrouver les auteurs de cet acte criminel et les traduire en justice.



Cet incendie met en lumière la nécessité de mieux sécuriser les établissements scolaires pour éviter ce genre de tragédies à l'avenir. Il est temps d'agir pour protéger les futures générations et leur permettre de poursuivre leurs études en toute sécurité.