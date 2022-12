Tchad : des ingénieurs civils prêtent serment devant la Cour d'appel de N’Djamena

L'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad (ONIC-T) a organisé la cérémonie de prestation de serment des ingénieurs civils, ce 2 décembre 2022 dans la grande salle d'audience du Palais de justice de N’Djamena.



Les ingénieurs civils inscrits au tableau de l'Ordre national, avant d'entrer en fonction, doivent prêter serment devant une Cour d'appel, sous la formule suivante : “je m'engage à exercer ma profession avec conscience et probité, à respecter la loi et la déontologie du métier". Le récipiendaire jure en levant la main droite.



57 récipiendaires présents ont prêté serment. La Cour d’appel de N’Djamena a reçu le serment des ingénieurs civils et les a renvoyé à l’exercice de leurs fonctions.