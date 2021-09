Tchad : des initiatives au Tibesti et Borkou pour lever les entraves au leadership féminin

Le projet est mis en œuvre par la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’Homme (CASCIDHO). Il a pour objectif de former une dizaine d'agents qui visiteront des ménages en vue de recueillir des données socio-économiques sur les entraves à la promotion du leadership féminin dans les deux provinces.



Après le mot de bienvenue du maire de la ville de Faya, Harendji Abakar, le chef de mission de la CASCIDHO, Madjadoum Yogueral, a signifié que les collectivités locales sont encore trop souvent dénuées de volontarisme, de compétences et d'outils pertinents pour aborder la question du genre.



Parfois, des pesanteurs socioculturelles constituent également des freins à l'épanouissement de la femme. "Nous savons que lorsque les femmes décident par leurs actions, c'est toute la population qui en bénéficie", a affirmé Madjadoum Yogueral.



Pour lui, la participation des femmes à tous les niveaux de mise en œuvre des politiques publiques doit être renforcée afin qu'elle puissent avoir une voix forte dans le cadre du développement local.



Lançant officiellement les activités de la 2ème phase du projet, le secrétaire général de la province du Borkou a laissé entendre que cette vision s'inscrit en droite ligne dans la politique du gouvernement du Tchad qui cherche à tout prix à promouvoir la question du genre.