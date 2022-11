Tchad : des initiatives locales à Am-Timan pour l'aménagement de l'axe détruit par les inondations

Les pluies abondantes de cette année, ont causé d'énormes dégâts à travers le pays, et la province du Salamat n'est pas épargnée. En toute saison des pluies, cette province est soumise à des sérieuses complications relatives à son enclavement provoqué par les récurrentes inondations des eaux du fleuve Bahr-Azoum. L'axe qui relie la province aux autres localités, est complètement détruit par les inondations.



Face à cette situation préoccupante, la population mène une vie dérisoire qui se justifie par la flambée des prix et la cherté de vie, et cela durant quelques mois. Pour remédier aux difficultés, les opérateurs économiques en collaboration avec les membres de l'association ''Koulina Sawa'', ont pris l'initiative de trouver une voie secondaire pour permettre l'accès aux véhicules.



Les éléments des forces de défense et de sécurité se sont aussi associées aux travaux pour apporter leur contribution. Quant aux autorités provinciales, au premier rang, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, elles veillent à la réussite des travaux.



Accompagné des responsables civils et militaires, le gouverneur est venu pour réconforter ceux qui travaillent sur place. Lors de sa déclaration, le gouverneur du Salamat a relaté que la montée des eaux du fleuve a causé la destruction du pont, ce qui a isolé complètement la province du Salamat. Selon lui, c'est pour trouver une solution à ce problème que cette initiative locale est en train d'être réalisée.



Notons que d'importantes pertes en vies humaines et matérielles de haute valeur ont été aussi causés par la montée des eaux du fleuve.