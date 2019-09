Tchad : des initiatives locales innovantes pour renforcer la cohabitation

Dans le cadre du projet "dynamisation des initiatives locales innovantes pour une interaction pacifique et durable entre éleveurs et agriculteurs", le Pastor sud a organisé du 18 au 20 septembre 2019 une formation sur la transformation des conflits entre agriculteurs et éleveurs transhumants au Sud du Tchad, basée sur l'approche de la recherche de terrain d'entente.



Cette formation de trois jours est destinée aux membres des comités de gestion et de médiations des conflits. Elle vise à équiper les membres des comités de gestion et de médiation des conflits afin qu'ils puissent mener une démarche de transformation des conflits, poser un diagnostic des causes et des conséquences des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles, et acquérir les outils et les approches socio-anthropologiques de transformation des conflits.



Son objectif est également de permettre aux membres des comités de gestion et de résolution des conflits et aux différents autres intervenants impliqués dans la résolution des conflits de connaitre les approches idoines de transformation des conflits.



Le chef de projet Rarikingar Toïngar a appelé les participants à être attentifs pour être efficace dans la gestion et la médiation des conflits. Il a indiqué que l'objectif du Pastor sud est de consolider la cohabitation pacifique entre les communautés.



L'assistant technique en développement participatif à Logistic Développement Consulting (LODEC), Tsotso Rakotonjatovo, par ailleurs formateur, a indiqué que cette formation est une première étape de la transformation et du changement entre les différentes communautés.



Selon lui, le résultat se mesurera dans la mise en pratique des connaissances acquises à travers les dix modules. Il a ajouté que ces modules permettront aux participants de faire de la médiation des conflits.



Les participants ont relevé que le souci premier est la cohabitation pacifique, condition sine-qua-none de la paix durable. Ils promettent de tout mettre en oeuvre pour gérer pacifiquement les conflits.