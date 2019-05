Tchad : des initiatives pour sortir de la crise de l’emploi des jeunes

Le Tchad accueillera du 2 au 5 octobre au Palais du 15 janvier, le Salon international de l’artisanat (SIAT) sous l’auspice du président de la République, Idriss Deby Itno. Le Salon, placé sous le thème « Nouvelle dynamique pour un artisanat plus entreprenant », est organisé par la Fondation Tchad Inter-art en partenariat avec l’Office national de la promotion du tourisme, de l’artisanat et des Arts (ONPTA). Il a pour objectif de représenter une espace de démonstration des techniques, de découvertes et d’expression de la créativité des talents.



Le Salon se veut une manifestation festive et populaire, ouverte aux acteurs des différentes filières de l’artisanat pour être la vitrine artisanale par excellence d’un savoir-faire tchadien ouvert au monde. Par ailleurs, il vise à offrir un espace économique aux artisans producteurs pour promouvoir et commercialiser leurs produits auprès du grand public et des professionnels, constituer une vitrine des savoir-faire locaux et se positionner sur l’échiquier international.



Le promoteur de l'évènement, Abbas Ousman a indiqué que la tenue des activités dudit salon est d’intérêt général et à but non lucratif. Le Salon peut contribuer à l’éclosion économique et sociale de l’artisanat tchadien d’une manière durable grâce à des mini-salons provinciaux.