Tchad : des inondations à Moundou, le maire déplore l'incivisme

A Moundou, les grosses pluies qui se sont abattues ces derniers temps ont plongé certains quartiers de la ville dans l'eau. Du quartier Doyon à Mbombaya en passant par Dombao, Djarabé et Gueldjem, les eaux de pluies stagnent partout et rendent certains endroits difficilement accessible.



Très préoccupé par la situation dont la population ne cesse de se plaindre, le maire de la ville de Moundou, Nérolel Ndoukolé, accompagné du 3ème maire adjoint, Balkas Lambert, a personnellement pris le devant de la scène au cours d'une vaste opération de curage de caniveaux et de salubrité dans les quartiers précités.



Armés de pioches et de pelles, certains citoyens, des jeunes pour la plupart, sont sortis aux côtés des autorités communales pour les épauler. Ils ont curé certains caniveaux bouchés par la saleté afin de drainer l'eau jusqu'au bassin de rétention construit il y a quelques années au quartier Dombao.



Le maire Nérolel Ndoukolé a déploré l'incivisme de certains citoyens qui obstruent les caniveaux avec des ordures ménagères.



Quelques citoyens rencontrés, affirment quant à eux que la population est d'abord directement concernée par cette situation. Elle doit adopter un comportement responsable, digne d'un bon citoyen en évitant de jetter les ordures n'importe où. "La mairie a sa part de responsabilité, oui, mais le citoyen d'abord", ont t-ils conclu.