Tchad : des inspections pédagogiques en manque d’infrastructures en province

L'inspection pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou comprend 21 écoles qui desservent plusieurs villages. Elle est située dans le département de la Nya, province du Logone Oriental, à l'ouest de la ville de Bébédjia. Cette inspection a encadré les enseignants titulaires et communautaires, pour un enseignement de qualité, au profit des apprenants pendant plusieurs décennies.



Cependant, la construction d'un bureau de qualité pour le personnel de ladite inspection n'est pas inscrite dans le programme politique du gouvernement, en particulier au ministère de l'Éducation nationale. Les inspections pédagogiques ne renforcent-elles pas le système éducatif tchadien ? Pourquoi sont-elles abandonnées en matière d'infrastructures ? La question est posée à qui de droit.



D'une manière détaillée, le bureau de l'inspection pédagogique de Mbikou est réfectionné chaque année par les maîtres communautaires, bien que ces derniers ne perçoivent pas régulièrement leur subsistance. Pour l'année scolaire 2023-2024, pendant la saison pluvieuse en cours, ce bureau risque de s'écrouler. Quelles seront les conséquences à l'avenir ?



Le 13 juin 2024, le Premier ministre Allamaye Halina a présenté son programme politique aux conseillers nationaux de transition. Ce programme, comprenant 12 chantiers et 100 points dans différents secteurs, met en avant le renforcement du système éducatif.



Ce renforcement inclut la gratuité pour les personnes handicapées, l'indemnisation des primes de responsabilité des chefs d'établissements, et la construction de structures d'accueil au niveau primaire et secondaire. Le citoyen lambda s'interroge sur la construction des bureaux de l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire : n'est-ce pas important dans le système éducatif ?



C'est une question cruciale pour le gouvernement de la 5ème République, notamment pour le Premier ministre Allamaye Halina. La responsabilité est partagée.



S'il y a un retard du côté du gouvernement tchadien, les parents cadres de la localité, les associations et les groupements, devraient donner un bon exemple, notamment dans le domaine des infrastructures scolaires, et plus encore pour les bureaux des inspections pédagogiques, afin de permettre un changement total dans le système éducatif tchadien.



Le cas du bureau de l'inspection pédagogique de Mbikou interpelle également ces derniers et le gouvernement en premier lieu.