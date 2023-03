Tchad : des instruments modernes de gestion informatique pour l’État

Dans le cadre de la modernisation, de la digitalisation et de la territorialisation de la gestion des finances publiques, le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics, Bidjeré Bindjané, a remis ce 9 mars, du matériel informatique aux institutions et ministères.



Au total, 530 ordinateurs fixes, 235 ordinateurs portables, 290 scanners, 310 imprimantes réseau, 650 licences antivirus pour 10 postes clients, 405 onduleurs, 58 photocopieurs et 44 multiprises parafoudres, ont été distribués.



Ces équipements sont destinés à être distribués dans l'ensemble des départements ministériels et des institutions à N'Djamena, et dans les provinces du pays, suivant les distributions validées par le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, a indiqué le directeur général du Budget et de l'Informatisation.



Le directeur a par la suite précisé l'importance de ces équipements informatiques pour améliorer l'efficacité et la productivité des services financiers, ce qui permettra aux acteurs concernés par l'exécution des dépenses et la gestion de carrières, de travailler plus rapidement et plus efficacement.



Le secrétaire général du ministère a expliqué que ces matériels seront utilisés dans le cadre du système intégré de gestion des finances publiques Sub-Sub, qui est un nouveau système que le ministère des Finances a mis en place il y a deux ans. Ce système a remplacé le circuit intégré de la dépense (CID), a-t-il expliqué.



Le CID ne disposait pas de la capacité importante. Le Sub-Sub, qui remplace le CID, sera utilisé en intégrant les ressources produites par les régies différentes, ce qui est un système ambitieux qui permettra de gérer sereinement la gestion des finances publiques et l'exécution du budget de l'Etat, a ajouté le secrétaire général du ministère des Finances.