Tchad : des investisseurs indiens vont entamer un processus d’ouverture de sociétés locales

Une délégation d'hommes d'affaires indiens séjourne au Tchad depuis une semaine. Elle a été reçue mercredi par le chef de l'État Idriss Déby à N'Djamena.



D'après la Présidence, "les hommes d’affaires Indiens sont attirés par divers secteurs d’investissements. Il s’agit entre autres, de l’agriculture, de l’énergie, des mines, du commerce général et de l’assurance."



"Tous ceux qui désirent venir investir dans mon pays sont les bienvenus", a déclaré le chef de l’État Idriss Déby à la délégation.



"Aujourd’hui, avec l'encouragement du Maréchal, les investisseurs indiens commenceront le processus d’ouverture des sociétés locales au Tchad. Cela permettra d'attirer des investissements et d'augmenter le commerce bilatéral", selon Abhinav Puri, consul honoraire du Tchad en Inde.



Mardi, la délégation a rencontré la secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Mme. Alixe Ndolenodji Naïmbaye.