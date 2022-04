Tchad : des investisseurs russes intéressés par le secteur minier au Guera et dans le Mayo Kebbi

Le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, a reçu ce 13 avril 2022 une délégation d'investisseurs russes de la Société Geokey, informe le département ministériel. Elle est venue s'entretenir avec le ministre sur les possibilités d'investissement dans le secteur minier. Les zones ciblées sont le Guéra et le Mayo-Kebbi.



Dans la présentation de la Société, il ressort qu'elle utilise une technologie de pointe pour la recherche des métaux précieux appelée geo-radar jusqu'à 300m de profondeur. Elle est expérimentée dans plusieurs pays africains notamment le Gabon, l'Égypte et le Zimbabwe.



Le Ministre a, dans son intervention, salué cette rencontre et se dit prêt à accompagner la dociété pour investir au Tchad et faire profiter son pays de la technologie russe. Il a demandé à son staff technique d'élaborer un planning de travail pour des discussions beaucoup plus techniques avec les membres de la délégation.