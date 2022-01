Tchad : des jeunes cadres du Ouaddaï demandent la levée de suspension du sultan

Le Comité des jeunes cadres du Ouaddaï (CJCO) a réagi ce 29 janvier, au cours d'un point de presse au centre Al Mouna, aux évènements meurtriers d'Abéché survenus les 24 et 25 janvier. Il a condamné ces évènements malheureux.



Le président du comité (CJCO), Maaouiya Abderahim Biremé, demande la levée immédiate de la suspension du sultan du Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahdi, qui a été suspendu par le ministre de l'Administration du territoire suite aux évènements d'Abéché.



Le CJCO estime que la levée de suspension dans un bref délai permettra d’apaiser la situation pour un retour au calme. Il clarifie que ces évènements ne sont pas des affrontements mais des manifestations.



Le CJCO appelle le président du Conseil militaire de transition à s’impliquer personnellement sur la crise d’Abeché afin de situer les responsabilités et trouver une solution définitive pour la paix et la cohabitation pacifique.