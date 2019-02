Tchad : des jeunes comparaissent pour trafic d'êtres humains

Une vingtaine de jeunes ont comparu ce lundi 11 février au Palais de justice de N'Djamena au cours d'une audience correctionnelle pour le délit de trafic d'êtres humains et complicité de trafic.



"La loi ne laisse pas de côté ceux qui hébergent et qui transfèrent les personnes. Il faut qu'on retrouve ces individus là", a déclaré Ponga Raphael, président de la 6ème chambre spéciale de grande instance de N'Djamena.



Parmi les présumés trafiquants figure Mahamat Ahmat, le propriétaire d'un véhicule ayant servi à l'embarquement de 15 jeunes migrants clandestins en partance pour la Libye, et Mahamat Zakaria, le chauffeur du véhicule.



A la barre, les accusés ont nié les faits qui leurs sont reprochés. "Nous avons seulement été envoyés en mission par des frères pour assurer le convoi de ces jeunes (migrants, ndlr)", a déclaré l'un des individus.



"Le Tchad s'est inscrit dans une logique de lutte contre le trafic des personnes, du respect strict du droit international et des normes régissant les droits de l'Homme", explique Izzadine Kamal Ahmat, 8ème substitut du procureur de la République.



La cour a décidé de renvoyer l'affaire au 20 février prochain. L'enquête se poursuit afin d'identifier les présumés auteurs.



Les candidats à l'immigration en Libye sont généralement vendus à des passeurs. Ils sont ensuite soumis à des travaux forcés et tortures par des milices armées en Libye.