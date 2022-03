Tchad : des jeunes "conscients" jugent impératif de soutenir le CMT

Le président national du Rassemblement des jeunes conscients pour le soutien au conseil militaire de transition (CMT), Taboula Innocent, a appelé le 17 mars, au cours d'un point de presse, à soutenir les autorités de transition.



"Nous sommes jeunes, nous avons à la tête de ce pays un jeune président. Nous devons tous lui apporter nos multiples soutiens. Nous devons l'aider dans l'exercice de son pouvoir et non chercher à le salir", a défendu Taboula Innocent.



Le rassemblement des jeunes annonce une campagne de sensibilisation de la population pour la paix, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique en se rendant dans les ferricks et villages de la province du Logone Occidental.



Pour Taboula Innocent, il est impératif de soutenir le CMT pour préserver la paix au Tchad.