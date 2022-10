Tchad : des jeunes d'Abéché créent un mini-stade pour promouvoir le football et la cohésion

Le mini-stade dénommé "Le Mercato" est situé au quartier Kamina Hayal Matar dans le 1er arrondissement de la ville d'Abéché. C'est l'œuvre des jeunes du quartier à savoir Saleh Orozi Noukouri, Dr. Abdelsalam Bahar Ahmat et Souleyman Wardougou Maina, appuyés et encadrés par l'ONG Kites.



Le coordinateur de l'ONG Kites, Mahamat Hissein kittir, estime que ce mini-stade est d'une importance capitale car il permet la cohabitation pacifique entre les jeunes, sans distinction et permet de promouvoir à travers le football la paix et la cohésion sociale.



Pour lui, ce lieu de brassage regroupe toutes les filles et fils du Tchad qui viennent dans la province du Ouaddaï. Il a pour objectifs principaux d'offrir une vision du vivre-ensemble, d'inculquer l'amour du prochain, de pratiquer le sport et d'avoir un esprit commun pour le développement du Tchad.



Le délégué de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, Bichara Assamah Issa, a tenu à remercier les jeunes qui ont eu cette idée car le football est un vecteur d'unification des jeunes.



Le sous-préfet de Ouara, Macky Ahmad khoubar, a salué les initiatives de ces jeunes de bonne volonté. Il a demandé aux jeunes d'emboîter ce pas pour développer ce type de terrains dans d'autres arrondissements de la ville.



Des autorités de la ville et des amoureux du ballon rond ont pris part au coup d'envoi du match de gala.