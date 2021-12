Tchad : des jeunes d'Abéché militent pour la cohabitation à travers les arrondissements

Le 1er arrondissement a constitué la première étape de cette tournée. Elle intervient une semaine après le lancement des activités de cette sous-coordination.



L'objectif recherché à travers cette campagne est de véhiculer le message de la paix à la population abéchoise dans cette phase de transition. Les membres de la sous-coordination sillonneront les sept arrondissements que compte la ville.



Le délégué du 1er arrondissement, Mahamat Abdramane, a indiqué que la question de la paix en cette phrase transitoire interpelle tout le monde. Il a rassuré les membres de la sous-délégation de la disponibilité de son administration pour les accompagner dans cette activité.



Les représentantes des femmes et des jeunes sont intervenues pour exhorter toutes les couches sociales de leurs entités respectives à soutenir l'action du gouvernement du CMT.



Lançant les activités de la campagne, le coordinateur de la sous-coordination, Mahamat Abdelrahim Chahatta, a affirmé que son organisation entend promouvoir la culture de la paix entre les différentes communautés vivant dans la province.



Pour lui, le lancement de cette campagne permettra de faire comprendre à la population d'Abéché que le Tchad traverse une crise politique après la mort tragique du Maréchal Idriss Deby Itno. L'heure est à la réconciliation nationale et non à la déstabilisation, dit-il. Mahamat Abdelrahim chahatta a conclu son intervention en appelant l'assistance à relayer le message pour un Tchad uni et sans conflit.