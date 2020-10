Tchad : des jeunes d'Abéché reçoivent des fonds pour appuyer la sensibilisation sur le recensement

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour la révision du fichier électoral, le président du Comité des militants du MPS d'appui à la province du Ouaddaï, Hamdane Abdoulaye Sakhaïroun, a remis samedi, à l'hôtel de ville d'Abéché, une enveloppe de prêt de 5 millions FCFA à plus de 400 jeunes de la ville d'Abeché à savoir : les jeunes, les délégués d'arrondissements, les chefs des carrés et les jeunes Bichéchat.



L'initiative permettra aux bénéficiaires d'apporter leur contribution physique et morale afin de sensibiliser la population pour qu'elle se fasse enrôler au fichier électoral et faciliter la tâche à la CENI dans sa mission.