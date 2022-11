Tchad : des jeunes de Mao à la découverte du livre « Kalam Sutra » pour le mois du livre

À l'occasion du mois du livre et de la lecture, le coordonnateur national du Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) est à Mao, pour échanger avec les relais communautaires.



Quelques jours après le lancement officiel du mois du livre et de la lecture, par le ministre Abakar Rozzi Teguil à la Bibliothèque nationale du Tchad, le coordonnateur national du programme CLAC, Keheba Palou Pafing est en déplacement à Mao, dans le cadre du suivi des activités d’engagement communautaire des jeunes, appuyés par le partenaire UNICEF.



Le coordonnateur a profité de l’occasion pour organiser une séance de lecture publique et d'échanges sur les extraits du livre « Kalam Sutra » de Ache Ahmat Moustapha, avec les jeunes volontaires et engagés de la ville de Mao. Plus de 150 jeunes ont pris part à l’activité.



Selon le coordonnateur, « Kalam Sutra » signifie en arabe tchadien « pour une question de pudeur », ou encore, « pour une question de dignité ». « Kalam Sutra » raconte l’histoire d’une petite fille du nom de Kelou qui perd ses parents très tôt, suite à une attaque de Boko Haram. Elle va devoir vivre et survivre dans un périple entre le Tchad et la France.



Ce roman pose un regard perçant sur la condition de la femme dans notre pays, à travers l’histoire de son héroïne Kelou. Elle y parle des inégalités homme/femme, du poids énorme que la société fait peser sur les femmes, et surtout, du combat que les femmes du Tchad doivent encore mener pour prendre pleinement la place qui leur revient dans une société très conservatrice qui ne leur voit aucun autre destin que le mariage, l’enfantement, la soumission et surtout, l’acceptation de leur sort en silence.



La séance a pris fin avec la séance des questions-réponses et des conseils donnés aux jeunes volontaires et engagés, afin de sensibiliser les populations sur la scolarisation de la petite fille, la lutte contre les mariages précoces, les violences faites aux enfants, la pratique de l’hygiène et l’importance du vivre-ensemble, et de la cohabitation pacifique.