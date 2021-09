Tchad : des jeunes de Mao formés pour être des relais communautaires dans la ville

L'objectif pour eux est de sensibiliser les ménages dans les différents quartiers de la ville de Mao sur plusieurs sujets : l'enregistrement des enfants sur les actes de naissance, l'importance pour les femmes enceintes d'aller à l'hôpital, le mariage précoce, la scolarisation des filles et garçons, la prévention du VIH/SIDA et des IST, ainsi que la lutte contre l'excision.



La sensibilisation durera trois mois. Elle est financée par l'UNICEF et pilotée par la coordination du CLAC. Ces jeunes feront des visites à domicile, organiseront des causeries éducatives avec les ménages, des théâtres participatifs et des émissions radios.



Le formateur Momgobaye Nanalmadine a demandé aux participants de faire un travail de qualité sur le terrain. Quant au coordonnateur du programme au CLAC, Keheba Palou Pafig, il a précisé que les 50 jeunes précédemment formés ont fait un travail de terrain positif avec 46.198 ménages visités à Mao.