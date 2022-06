Tchad : des jeunes de plus en plus engagés pour la protection de l'environnement

Cette action consiste à planter des arbustes et nettoyer les locaux de la maison de quartier de Chagoua dans le 7ème arrondissement de N'djamena.



Le président de Réveil de la jeunesse, Djimadoum Ferdinand, souligne que ce geste entre dans le cadre la vision visant à amener les jeunes à comprendre l'importance de l'environnement. "Vivre dans un environnement sain et propre c'est le droit fondamental de tout citoyen. Nous interpellons les jeunes à sortir massivement pour emboîter notre pas et rendre insalubre notre environnement commun", ajoute t-il.



Le secrétaire exécutif de l'association Synergies des jeunes du 7e Arrondissement, yannick Yonoudjim, explique qu'à travers ce geste symbolique de reboisement et de salubrité, l'objectif est de joindre l'acte à la parole. Il invite l'État et ses partenaires au développement à donner plus d'importance à cette journée.