Tchad : des jeunes diplômés sans expérience soutenus avec des stages pré-emplois à Pala

Cette initiative de l'ONAPE vise à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés qui viennent de terminer leurs études et qui n'ont généralement aucune expérience professionnelle. La recherche d'un premier emploi peut être un véritable casse-tête pour ces jeunes diplômés.



Selon Pala Ahmed Djibrine Abba, chef d'agence de l'ONAPE, grâce à ce Programme d'Appui aux Diplômés sans Expérience, les bénéficiaires auront l'opportunité d'acquérir une expérience professionnelle et de développer pleinement leur potentiel grâce à des formations adaptées au monde de l'emploi. Ils auront également la chance d'évaluer leur employabilité avant de se lancer dans le milieu professionnel.



Ce programme offre une période de stage allant de 3 à 6 mois à 100 jeunes diplômés sans expérience. Chaque participant recevra une allocation de 50 000 francs CFA pour couvrir les frais de transport, en plus d'être couvert par une assurance en cas d'accident de travail. Cela constitue une incitation supplémentaire pour s'investir pleinement dans le programme.



Le lancement officiel du programme d'appui aux diplômés sans expérience a eu lieu au CCN sous la présidence de Kebbi Valentin Moassingar, Secrétaire Général de la province du Mayo.