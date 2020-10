Tchad : des jeunes disent "non" au 2ème Forum national inclusif

La Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad (CONAJEPDT) a annoncé samedi qu'elle ne participera pas au 2ème Forum national inclusif. Elle a également exhorté la jeunesse à ne pas y prendre part.



Selon le coordinateur national de la CONAJEPDT, Mahamat Oumar Ibrahim, il est "malheureusement" constaté "l'indifférence du gouvernement face aux revendications et conditions visant à faire participer toutes les voix discordantes au Forum pour le rendre véritablement inclusif".



"Nous pensons que le gouvernement est de mauvaise foi", dit-il.



Mahamat Oumar Ibrahim rappelle que le gouvernement a été interpellé à maintes reprises afin de prendre en compte les préoccupations et suggestions de toutes les forces vives de la nation pour bâtir un Tchad nouveau.



"Bien au contraire, il a faire de l'exclusion son arme politique et stratégique pour supprimer toutes les voix qui dénoncent sa mauvaise gouvernance, ses dérives et abus", estime-t-il.



Mahamat Oumar Ibrahim ajoute que les résolutions et recommandations qui résulteraient de ce Forum sont connues. "Le reste n'est que cérémonie festive et folklorique pour amuser la galerie".