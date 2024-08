Tchad : des jeunes du Barh El Gazel honorés par l'Hôpital central de Moussoro

Le 6 août 2024, une cérémonie spéciale a été organisée par l'Hôpital Central de Moussoro pour honorer la Plateforme des Jeunes pour le Développement Intégral du Barh El Gazel. En reconnaissance de leur précieux don de sang volontaire lors des accouchements, les jeunes de la plateforme, dirigés par Sougouma Hassaballah Ahmat, ont reçu une attestation de reconnaissance des mains du Directeur Général Provincial de l'hôpital, Brahim Mahamat Madi.



Dr Mahamat Nour, Coordinateur de District Sanitaire (CDC), a tenu à souligner l'importance de ce geste de générosité, rappelant que donner du sang est un acte salvateur qui peut sauver des vies. De son côté, le chef du laboratoire a salué l'engagement sans faille des jeunes de la plateforme, toujours prêts à aider leur communauté.



Le Directeur Général de l'hôpital a exprimé sa satisfaction face aux actions louables menées par la Plateforme des Jeunes, encourageant ses membres à sensibiliser davantage et à continuer dans cette voie. Malgré l'absence d'une banque de sang officielle, les jeunes de la plateforme se sont mobilisés pour remplir ce rôle crucial, se tenant prêts à intervenir en cas de besoin.



La cérémonie s'est terminée par une photo de groupe, immortalisant ce moment marquant pour l'Hôpital Central de Moussoro et pour la communauté locale. Ce geste de générosité et d'engagement restera gravé dans les annales de l'histoire provinciale, rappelant l'importance de la solidarité et de l'entraide pour le bien-être de tous.