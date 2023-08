Tchad : des jeunes du Dar-Ouaddaï unis pour la coexistence pacifique

Cette rencontre a rassemblé les responsables de diverses organisations de la société civile, en présence du délégué provincial en charge de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial du Ouaddaï.



Au cours de cet événement, Ousman Adam Abderahim a abordé plusieurs sujets d'actualité concernant la paix et la cohésion sociale. Il a exhorté les jeunes à cultiver l'amour du prochain et à lutter contre la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux, afin de contribuer de manière efficace au développement de la province du Ouaddaï.



Ousman Abderahim Adam a également encouragé les autorités locales à jouer un rôle plus actif dans la résolution des problèmes qui affectent la société.



Des représentants des organisations de la société civile ont exprimé leur gratitude envers le président de l'Association Avenir des Jeunes pour cette initiative d'une grande importance pour promouvoir la cohabitation pacifique dans le Ouaddaï.



Le délégué en charge de la jeunesse, des loisirs et du leadership entrepreneurial du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib, a souligné que l'avenir du pays repose sur la jeunesse. Il a appelé les jeunes à vérifier l'authenticité des informations et à utiliser les réseaux sociaux de manière positive, afin de prévenir la propagation de la haine et de travailler en faveur de la cohésion sociale.