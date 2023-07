Tchad : des jeunes du Guera renforcent leurs capacités sur la santé de la reproduction

Pendant deux jours, des jeunes de Mongo, dans la région du Guéra, bénéficient d'une formation en cascade sur la santé de la reproduction. Cette initiative a débuté ce mardi 18 juillet 2023, dans le chef-lieu de la province du Guéra.



L'atelier de formation réunit des animateurs spécialisés dans le domaine de la santé de la reproduction. Cette rencontre d'échange est organisée par une équipe du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, dirigée par Bayé Vaissaba, directeur d'appui aux initiatives des jeunes, et Defalah Brahim, chargé des activités de suivi et évaluation.



Le financement de cet atelier est rendu possible grâce à l'appui financier de l'UNFPA. L'objectif principal de cette formation est d'outiller les animateurs de jeunes sur les questions relatives à la santé de la reproduction, afin qu'ils puissent par la suite partager ces connaissances avec d'autres jeunes.



Cette démarche vise également à permettre au gouvernement de mieux appréhender les enjeux liés à la démographie.