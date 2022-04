Tchad : des jeunes du Mayo Kebbi Ouest se préparent pour le dialogue national

Le ministère en charge de la jeunesse, à travers le Conseil National des Jeunes du Tchad (CNJT), organise pendant deux jours un forum de restitution des travaux de l'atelier National de planification de la participation des jeunes au Dialogue National Inclusif. Les échanges qui se déroulent au CCN de Pala sont présidés à l'ouverture par le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang.



Cette rencontre permet aux participants de faire des bonnes propositions relatives aux problèmes de la jeunesse au Mayo Kebbi Ouest en vue d'avoir des solutions lors du Dialogue National Inclusif prévu à partir du 10 mai prochain.



Le chef de mission Diondandé Roger Djeraro souligne que cette rencontre entre dans le cadre de la Caravane “en route pour le dialogue national inclusif”. La jeunesse qui représente plus de 60% de la population tchadienne est impliquée dans le processus d'organisation du Prochain dialogue à travers le CNJT et représenté dans toutes les instances de prises de décisions.



Le chef de mission a remis au gouverneur les résolutions de l'atelier de N'Djamena. Les membres du CODNI ont remis quand à eux le rapport des sous-comités thématiques du CODNI.



Les participants sont issus des des provinces du MKE, de la Tandjilé et du Mayo Kebbi Ouest. Ils bénéficient de la restitution des conclusions de l'atelier de planification de jeunes au Dialogue National Inclusif tenu à N'Djamena du 17 au 19 mars 2022. Les participants discutent et échangent avec les leaders des jeunes sur les modalités de mise en œuvre des comités ad-hoc provinciaux pour la sélection des jeunes pouvant participer au prochain dialogue



Le gouverneur Zilhoubé Pafalet Pataïdang demande aux participants de mettre en relief l'intérêt du Tchad tout en le plaçant au devant de toutes les considérations. Il faut relever les multiples défis auxquels font face les jeunes, dit-il.