Tchad : des jeunes élèves ambassadeurs de la paix formés à Ndjamena

La Coordination nationale du Tchad de l'École Africaine pour la Paix a organisé une cérémonie de graduation des jeunes élèves ambassadeurs de la paix ce 4 juin 2022, au Lycée de Walia dans le 9ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Elle a pour but de remettre les attestations desdits élèves ambassadeurs afin de certifier leur formation. Le coordonnateur de la coordination nationale du Tchad, a indiqué que l'histoire universelle passant par l'Afrique et en particulièrement le Tchad, montre que l'humanité a subi plusieurs conflits fratricides et autres phénomènes pour sa survie.



Ces conflits ont laissé des blessures à l'intérieur de tous les habitants de la planète terre, non cicatrisées, plusieurs années, et transmis directement ou indirectement d'une génération à une autre. « En effet, une blessure intérieure ou plaie non cicatrisée produite par un conflit ou discordance sociale communautaire, régionale voire nationale, est une plaie infectée qui peut provoquer au fil de temps, le cancer et occasionner des effets néfastes pour la victime que son entourage », a-t-il ajouté.



Selon lui, au Tchad, et dans d'autres pays du monde, la population a été victime des guerres intestinales occasionnées par des individus mal intentionnés, les mésententes conjugales produisant des divorces entre parents et ayant un impact sur les reste des membres de la société.



Il s’agit également des conflits éleveurs- agriculteurs, politiques, entre les religions, les ethnies, cultures, traditions. D'après le coordonnateur, tous ces phénomènes affectent la personne exposée, et peuvent occasionner des blessures constatées, à travers le comportement, et des conséquences dans les rapports sociaux.



Pour le coordonnateur, plusieurs institutions et organisations internationales, humanitaires et non gouvernementales, changent des milliers de vies dans plusieurs pays par la culture de la paix intérieure et avec son entourage. Nous devons agir aujourd'hui et maintenant pour guérir l'Humanité. « Si la paix est un comportement, je dirai le pardon est un sacrifice", a mentionné le coordonnateur Les neuf blessures intérieures qui détruisent l'humanité sont : la blessure du rejet ; la blessure de l'abandon; la blessure de l'humiliation; la blessure de la trahison; la blessure de l'injustice; la blessure de l'impuissance financière, de la santé ou même sexuelle; la blessure de la déception et choc affectif; la blessure de l'échec scolaire, professionnel et social; la blessure de la culpabilité personnelle. L



'émissaire national, pasteur Philémon, a pour sa part transmis les civilités du fondateur de l'école qui a présenté de manière succincte l'école et mentionné l'importance de la paix. Les lauréats ont exprimé leurs gratitude et satisfaction aux formateurs et l'administration de l'École. Ils se sont engagés à véhiculer ce qui leurs était transmis.



Présent à la cérémonie, Abdallah Mahamat Saleh, secrétaire chargé de la jeunesse sport et de la promotion de l'entrepreneuriat, a salué l'initiative et encouragé les jeunes à vulgariser la paix. Car, selon lui, le Tchad a trop souffert, il est temps de faire place à la paix.