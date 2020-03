Tchad : des jeunes engagés pour le développement de Mbaibokoum

Par ailleurs, elle compte apporter son assistance aux personnes vulnérables, victimes du changement climatique et d’autres calamités naturelles.



Le président de l’ADESEC, Beninga Déouro Francis, indique que son association des jeunes Mboum souhaite coopérer ou s’affilier avec toute organisation œuvrant dans le domaine social, économique, environnemental et culturel.



Proverbes Mboum d’actualité :

« La gazelle qui gambade, réveille celle qui dort ». Traduction : « Les mauvaises nouvelles arrivent lorsqu’on ne s’attend pas du tout, et surtout quand on s’apprête à faire d’autres choses. »