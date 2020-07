Tchad : des jeunes entrepreneurs apportent leur aide à des orphelinats à N'Djamena

Un groupe de jeunes cadres entrepreneurs a apporté samedi son soutien à trois orphelinats de la ville de N’Djamena. Il s'agit d'un don composé de plusieurs lots de denrées alimentaires.



L’ambassadeur des jeunes entrepreneurs et directeur exécutif de Tchad Innovation, Adam Ismail, a indiqué que ce geste vise à exprimer la solidarité avec les enfants orphelins, particulièrement en cette période de crise sanitaire et de saison pluvieuse.



Il a exhorté les encadreurs à bien éduquer les enfants et à les orienter pour leur offrir un avenir stable.



La présidente de l'orphelinat pour la protection et solution aux orphelins abandonnés et vulnérables (APSOA), Mme. Mianodji Tabita Haoua, a souligné que le geste est un acte indélébile dans le coeur. "Que Dieu vous accompagne dans vos activités", a déclaré Mme. Mianodji Tabita Haoua.