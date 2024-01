Tchad : des jeunes entrepreneurs formés au Festival Dary récompensés par l'ONPTA et Bet Al-Nadja

Ce samedi 13 janvier 2023, l'association Bet Al-Nadja, en partenariat avec l'Office National de Promotion du Tourisme et de l'Artisanat (ONPTA), a remis des attestations au Palais des Arts et de la Culture aux jeunes des 23 régions ayant participé à une formation qu'elle a organisée le 6 janvier dernier.



Intitulée « Les 4 premières heures de mon entreprise, 4HE », dans le cadre de la mise en œuvre de la compétition « Nest Challenge Project » lors de la 5ème édition du Festival Dary, cette formation a vu la participation de 230 jeunes venus des 23 provinces du Tchad.



À l'issue de cette formation, 23 projets, soit un projet par région, ont été sélectionnés pour concourir dans le but de retenir plus tard les 3 meilleurs projets. Le Directeur Général de l'ONPTA, Monsieur Fadoul Hamid Mouctar, a exprimé son souhait que les compétences acquises lors de cette formation soient capitalisées et utilisées pour l'avenir dans le cadre de leurs projets entrepreneuriaux.