Tchad : des jeunes entrepreneurs reçoivent des chèques de financement

Le Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes est une initiative phare de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES). Il est créé pour soutenir les initiatives des jeunes pouvant contribuer à leur insertion socio-économique à travers la formation à l’esprit d’entreprise et le soutien financier des jeunes porteurs de projets innovants, et créateurs d’emplois.



La cérémonie de ce mercredi a permis la remise des appuis financiers de la CONFEJES aux 02 jeunes porteurs de projets d’entreprise, ayant suivi la formation en entrepreneuriat organisée par le Ministère en charge de la Jeunesse à travers les outils du PPEJ ; 02 jeunes lauréats des jeux de la Francophonie d’Abidjan 2017 et 20 jeunes espoirs sportifs des différentes fédérations nationales.



Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de Promotion de l’Entrepreneuriat a saisi l’occasion pour féliciter tous les jeunes, filles et garçons, entrepreneurs comme sportifs qui ont pu franchir le cap des exigences du mécanisme mis en place, notamment les procédures d’accès au financement du PPEJ et de l’APEJ. Pour lui, il apparaît nécessaire de promouvoir de manière pédagogique et coordonnée la culture ainsi que l’apprentissage entrepreneurial et ce, en favorisant l’émergence de nouvelles générations d’entrepreneurs animés par la passion d’entreprendre et motivés par une culture d’innovation.



« C’est pourquoi, le tout n’est pas d’avoir obtenu le financement, mais encore, faut-il maintenant se mettre résolument au travail pour traduire en acte ces projets tels que vous les avez conçus en ayant constamment à l’esprit que la réalité du terrain peut être différente de ce que vous imaginez. Vous pourrez également mettre en pratique les formations que vous avez reçues pour une bonne gestion du financement » a adressé le Ministre Mahmoud Ali Seid aux jeunes lauréats.