Tchad : des jeunes expriment leur colère devant trois députés à Abéché

Trois députés membres de la délégation du ministère de la Santé publique ont rencontré lundi la jeunesse et des représentants des organisations de la société civile à la mairie d'Abéché, afin d'échanger et recueillir leurs doléances. Les jeunes ont été incités à renforcer la sensibilisation dans la lutte contre la propagation du Chikungunya.



Le maire 3ème adjoint de la ville d’Abéché, Daoud Doungouss Teguilo, a souligné que presque tous les ménages n’ont pas été épargnés par le Chikungunya. Il a fait part de "l'espoir" que les députés "prennent leur entière responsabilité pour que le gouvernement vienne au secours de la population d'Abéché."



Le député Mahamat Saleh Ahmat Khayal a exhorté les jeunes à orienter les personnes atteintes de Chikungunya vers les centres de santé : « Je vous invite à doubler d’efforts encore, de courage, de serrer la ceinture pour faire face à cette maladie, en sensibilisant (...) La deuxième chose c’est d’aider les malades qui sont dans les maisons d’aller à l’hôpital, d’aider les parents à ne pas accepter de se faire soigner à la maison ou dans des cliniques douteuses. Le traitement qu’ils appliquent aujourd’hui peut aggraver la situation et provoquer d’autres maladies plus dangereuses que le Chikungunya. »



« N’oubliez pas la COVID-19 car quand deux maladies se rencontrent, les dégâts sont énormes », a-t-il ajouté, précisant que des test fiables sont disponibles à l’hôpital.



Un représentant de la jeunesse a exprimé sa colère et a demandé aux députés d'hausser le ton face aux multiples problèmes que traverse la province car "ça ne doit pas se passer comme ça". Il a tenu à rassurer les députés en leur précisant qu'ils ont une immunité, avant d'être acclamé par les autres participants.



L'intervenant a demandé aux élus du peuple de mettre de côté les discours politiques et de se pencher réellement sur les difficultés qui s'accumulent pour les populations.



Une délégation ministérielle conduite par le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale a effectué une mission de trois jours à Abéché. La mission a pris fin mardi.