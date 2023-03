Tchad : des jeunes filles s'expriment sur la violence en milieu scolaire lors d'un concours d'éloquence

À l'occasion de la semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) édition 2023, l'Association des Jeunes des Nations Unies a organisé un concours d'éloquence en art oratoire pour les filles de trois établissements d'enseignement secondaire différents de N'Djamena, le 4 mars au Centre Culturel Almouna.



Placé sous le haut patronage de la Maire de la ville de N'Djamena, le concours s'est déroulé en présence du représentant de l'Association des Jeunes des Nations Unies et du directeur général de l'Institut d'Art Oratoire. Chaque établissement était représenté par un groupe de trois filles qui ont concouru devant leurs camarades. Les élèves étaient du collège et lycée Ibn Mahadjir, de l'établissement Tchado-Soudanais et du lycée Toumaï.



Les groupes de filles ont exprimé leurs opinions sur le sujet des violences en milieu scolaire, devant un jury composé de femmes éminentes. Avant la proclamation des résultats, la présidente du jury a rappelé les critères permettant de juger les compétitrices. Elle a notamment cité la voix, le regard, la pertinence et la profondeur du discours, les gestes, entre autres.



Après la délibération, le jury a proclamé le résultat où l'établissement Tchado-Soudanais a été déclaré vainqueur de la compétition. Le jury a remis les prix aux élèves gagnantes de l'établissement Tchado-Soudanais et des attestations aux élèves des autres établissements qui ont participé à cette compétition. Pendant la compétition, les élèves ont également fait une interprétation musicale pour agrémenter la journée.