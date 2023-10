Tchad : des jeunes formés en Node.js, Express.js et MongoDB pour créer des applications innovantes

Pendant cette formation intensive, les étudiants ont exploré le domaine passionnant du développement côté serveur en se concentrant sur Node.js, un environnement JavaScript en plein essor. Grâce à la puissance de Node.js, ils ont été en mesure de créer des applications extrêmement rapides et performantes.



En combinant Node.js avec Express.js, un framework d'application Web puissant, ils ont appris à structurer et à concevoir des routes et des middleware pour créer des API REST et des services Web fiables. De plus, ils ont découvert comment intégrer des API tierces pour enrichir les fonctionnalités de leurs applications.



La composante MongoDB de la formation a été essentielle pour leur apprendre à stocker et à manipuler efficacement des données. Ils ont pu expérimenter les avantages des bases de données NoSQL et comment les utiliser pour créer des applications évolutives et réactives.



Un moment fort de la formation a été la création de ChatBots, grâce à des compétences avancées en Node.js. Ils ont ainsi conçu des ChatBots intelligents capables d'interagir avec les utilisateurs et d'automatiser des tâches spécifiques. Parmi les ChatBots créés, on trouve EnasticGPT et AlwihdaInfoAIBot.



De plus, la formation a exploré l'intégration de ChatGPT, un modèle de langage de génération de texte de pointe, montrant comment utiliser cet outil révolutionnaire pour créer du contenu de haute qualité et interagir de manière convaincante avec les utilisateurs.



Grâce à ces nouvelles compétences, les participants sont désormais prêts à se lancer dans le monde réel et à développer des applications côté serveur innovantes, que ce soit pour les entreprises ou le grand public. Cette formation marque le début d'une nouvelle ère dans leur carrière en développement. - Fin du discours du formateur, Ahmat Senoussi Haggar.