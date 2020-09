Tchad : des jeunes formés en prévention et résolution des conflits à Faya

Dans le cadre du projet, l'OIM entend mettre en oeuvre des formation sur la prévention et la résolution des conflits. Le chef de base de l'OIM Faya, Éli Ztorche, explique que l'atelier permettra de former 50 jeunes au cours de deux sessions.



Il vise à renforcer les capacités des membres des structures communautaires et des jeunes dans les domaines de la prévention et résolution des conflits afin d'établir les mécanismes d'engagement et de dialogue.