Tchad : des jeunes initient des actions de salubrité à Ati

Dans le cadre de ses activités, l'AJAH a initié le 28 novembre 2022, une journée de salubrité dans la résidence du gouverneur afin d’assainir et surtout de rendre le local sain et agréable.



Vêtus de t-shirts, casquettes et munis d'outils de travail (houes, machettes, pelles, brouettes, balais), ces jeunes ont arpenté les coins les plus insoupçonnés de la cour pour désherber les mauvaises herbes et ramasser les ordures.



Pour le président de l'association, Ahmat Zakaria Souleyman, l'objectif de cette journée est de montrer qu'en plus de leurs tâches quotidiennes, les membres l'association participent activement aux activités entrant dans le cadre du maintien d'un environnement sain dans la ville et la province du Batha en général.



Le gouverneur Djimta Ben-Degon a promis accompagner les jeunes dans de telles initiatives. Il a demandé aux autres organisations des jeunes et à la population d'emboiter le pas afin de rendre sain l'environnement.