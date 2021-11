Tchad : des jeunes lancent la coordination "CMT pour la paix" en soutien à la transition

D'après Djido Dahiyé Saboune, la coordination CMT pour la paix est une organisation des jeunes créée par des jeunes soucieux du développement socio-économique du Tchad. Elle a pour but de prôner la paix, l'unité nationale, la cohabitation pacifique, de réunir les filles et fils du Tchad autour du vivre ensemble, l'amour de la patrie et l'esprit de la citoyenneté.



La coordination affirme qu'elle soutiendra le CMT dans sa lutte pour la paix, la sécurité, l'unité nationale et la cohésion sociale au Tchad.



Djido Dahiyé Saboune exhorte le peuple tchadien à accompagner le CMT dans l'organisation du dialogue national inclusif pour un Tchad meilleur. "La coordination est partante pour la nouvelle page de l'histoire et est prête à participer au dialogue national inclusif", affirme-t-il. Pour Djido Dahiyé Saboune, la lutte pour la paix, la sécurité et l'unité nationale est commune et tout le monde doit mettre sa main à la patte.