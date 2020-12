Tchad : des jeunes organisent une fête de brassage pour l'unité à l'occasion de Noël

Des jeunes ont organisé jeudi soir à la Maison de la femme, une célébration pour le réveillon de Noël. L'évènement de brassage a eu lieu en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Ndonga Mohamed Christian. Il a été marqué par un concours et des danses.



Le premier gagnant du concours repart avec une enveloppe de 30.000 Fcfa, secondé par un lauréat qui remporte 20.000 Fcfa. Les récompenses ont été remises par le ministre de la Jeunesse et des Sports.



La cérémonie a pour but de "rassembler les fils du Nord et du sud, et dire qu'on fête ensemble", expliquent les organisateurs.



Le président du comité d'organisation, Casimir Yodoyman, informe que leur initiative a été soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports, à leur demande. C'est ainsi que les moyens nécessaires ont été mis à leur disposition pour organiser cette célébration.