Tchad : des jeunes orpailleurs interceptés à Mangalmé

Une équipe de 13 jeunes, âgés d'environ 14 à 17 ans, en provenance d'Am Timan et se rendant au nord du pays à la recherche de l'or, a été interceptée à Mangalmé par les forces de l'ordre, ce 7 septembre 2022. Ils ont été présentés à la presse et aux autorités locales. La cérémonie a vu la présence du préfet département de Mangalmé, Mahamat Brahim Abdraman.



Le préfet a saisi l'occasion pour remercier les forces de l'ordre pour leur vigilance face à ce phénomène et a rappelé que le départ vers le Nord du pays à la recherche de l'or est strictement interdit.



"Il n'y a pas d'or au nord du pays. Votre place ne se trouve pas là-bas mais plutôt à l'école", martèle Mahamat Brahim Abdraman.