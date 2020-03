Tchad : des jeunes s'unissent pour mieux responsabiliser leur milieu

L’Union et le bien-être des jeunes tchadiens, et leur attachement au principe de développement, de la concorde nationale et de l’unité font partis de leurs aspirations. Afin de contribuer à relever ces défis, l’association jeunesse conscience de l’avenir a lancé samedi ses activités à la maison des médias, à N’Djamena.



Le président de l’association, Mahamat Adam Abdallah Oubeh, a expliqué que la structure entend œuvrer pour l’unité et la conscientisation de la jeunesse tchadienne sur tout problème socioculturel, pouvant compromettre le développement du Tchad en général et l’avenir de la jeunesse en particulier.



L’objectif est également de réduire la pauvreté en montant des microprojets afin d’aider la jeunesse rurale déscolarisée ; promouvoir les valeurs intellectuelles, culturelles et sociales de ses membres en vue de leur insertion dans le tissu socioprofessionnel, d’assainir l’environnement ; combattre les pandémies ; lutter pour le bien-être de la femme et de son épanouissement ; et prôner la fraternité, l’union entre la jeunesse tchadienne et celle des autres pays d’Afrique et du monde.