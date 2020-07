Tchad : des jeunes se mobilisent avec le maire pour curer des caniveaux à N'Djamena

Le comité des jeunes du 6ème arrondissement de N'Djamena a décidé de se mobiliser pour le curage des caniveaux dans leur commune, afin de renforcer la salubrité et rendre propre la capitale.



Ils ont lancé vendredi leur campagne "6ème Hagui", en présence du maire de N'Djamena, Oumar Boukar, des responsables de la commune et le député du 6ème arrondissement. L'opération s'étend sur un mois.



Le président du comité des jeunes du 6ème arrondissement, Casimir Yodoyman, a indiqué que la caravane inclut six carrés de la commune du 6ème arrondissement.



Il a adressé ses remerciements au maire et à son équipe pour leur contribution, précisant qu'il y a d'autres maladies à risque (paludisme, choléra, etc) en plus de la pandémie de Covid-19.



Le maire de N'Djamena, Oumar Boukar, s'est félicité de cette initiative qui est conforme aux objectifs et à la vision pour la capitale.



"Nous avons toujours dit avec les différents maires des communes de N'Djamena que nous travaillons main dans la main, en mettant tous nos moyens ensemble afin de rendre cette ville propre", a déclaré le maire.



Oumar Boukar a lancé un vibrant appel à tous les maires des différentes communes afin d'emboiter le pas aux jeunes du 6ème arrondissement.



Il a promis aux jeunes que la commune de N'Djamena va les accompagner jusqu'au bout, matériellement, financièrement, techniquement et moralement. Le maire a remis une enveloppe de 200.000 Fcfa et a indiqué que cette enveloppe est pour une seule journée. Chaque jour, vous aurez votre enveloppe avec une somme de 200.000 Fcfa, y compris un bon.



"Cette opération sera lancée dans tous les différents arrondissements. À partir d'aujourd'hui, je dirais à mon retour à tous les différents maire de la commune de lancer cette opération", a précisé Oumar Boukar.