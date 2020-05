Tchad : des kits alimentaires distribués à N'Djamena par le CEDPE

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), en partenariat avec l'ONG Al Nahda pour la charité et la bienfaisance, a lancé jeudi la deuxième phase du projet ''Sourire Famille".



L'opération a pour objectif de soutenir les couches vulnérables avec des kits alimentaires.



Cette deuxième phase a permis de distribuer à des personnes atteintes de surdité et de déficiences visuelles, plus de 20 paniers alimentaires pour une vingtaine de personnes.